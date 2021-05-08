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DEAŞ’ın sözde “Bomba Timi Komutanı” yakalandı! Terör saldırılarını koordine ediyordu!

DHA
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Giriş: 08.05.2021 10:48
Güncelleme:08.05.2021 10:57
MİT ve İstanbul Emniyeti, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Terör örgütünün "Mudafa" ismi verilen hücre evlerinde sekiz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sözde "Teğmen" rütbesi ile Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü DEAŞ'ın adına faaliyetler yürüttüğü, terör saldırıları için bomba düzeneklerinin hazırlanması, yerleştirilmesi ve patlatılmasını koordine ettiği öne sürüldü. Şüphelinin terör örgütü DEAŞ üyelerine bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili eğitim verdiği de iddia edildi.
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