DEAŞ'ın intihar eylemcilerine operasyon! Büyük şehirlerde bombalı eylem planlayan 7 DEAŞ'lı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın 7 intihar eylemcisi yakalandı. DEAŞ'lı teröristlerin özellikle büyük şehirlerde eylem yapacakları belirlendi. O teröristlerin yakalandığı illerden biri olan Şanlıurfa. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.

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