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DEAŞ'ın intihar eylemcilerine operasyon! Büyük şehirlerde bombalı eylem planlayan 7 DEAŞ'lı yakalandı

A Haber
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Giriş: 12.01.2023 15:30
Terör örgütü DEAŞ'ın 7 intihar eylemcisi yakalandı. DEAŞ'lı teröristlerin özellikle büyük şehirlerde eylem yapacakları belirlendi. O teröristlerin yakalandığı illerden biri olan Şanlıurfa. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.
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