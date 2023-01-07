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DEAŞ'ın Afganistan yapılanmasına darbe! Türkiye'de eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 16:07
İstanbul'da DEAŞ operasyonu yapıldı. ! Türkiye'de eylem hazırlığı yapan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Yeni yılda Reina benzeri saldırı hazırlığı yaptıkları belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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