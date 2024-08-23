23 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
DEAŞ'a yönelik

DEAŞ'a yönelik "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.08.2024 09:14
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 17 ilde düzenlenen "Gürz-9" operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ’a GÜRZ-9 operasyonu!
DEAŞ'a GÜRZ-9 operasyonu!
KKTC lideri Ersin Tatar’dan A Haber’de!
KKTC lideri Ersin Tatar'dan A Haber'de!
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Başkan Erdoğan depremzede aile ile görüştü
Sisi Türkiye’ye geliyor
Sisi Türkiye'ye geliyor
Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir
"Bakanlığımız inşaatı mühürlemiştir"
ABD’nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin ikinci uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
Orta Doğu’da hiç görmemiştim!
"Orta Doğu'da hiç görmemiştim!"
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma
Maymun çiçeği karantinası yok
"Maymun çiçeği karantinası yok"
AB’den Türkiye’ye Gymnich daveti
AB'den Türkiye'ye "Gymnich" daveti
Kabine Ahlat’ta toplanacak
Kabine Ahlat’ta toplanacak
MSB’den flaş açıklama
MSB'den flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster