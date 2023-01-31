31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Deaş ve El Nusra'ya operasyon

Deaş ve El Nusra'ya operasyon

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2023 14:30
İstanbul'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda, DEAŞ ve El Nusra gibi örgütlere finansman sağladıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı!
Deaş ve El Nusra’ya operasyon
Deaş ve El Nusra'ya operasyon
EYT Yasa Teklifi Meclis’te
EYT Yasa Teklifi Meclis'te
Chp-İYİ Parti arasında 13 Şubat anlaşmazlığı
Chp-İYİ Parti arasında "13 Şubat" anlaşmazlığı
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Babacan’ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
Babacan'ın aferin beklentisine tepki çığ gibi büyüyor
6’lı koalisyondan eski Türkiye’ye dönüş vaatleri!
6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri!
“Yeter! Söz milletindir” sloganı tartışması!
“Yeter! Söz milletindir” sloganı tartışması!
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Gökçeada Belediyesi’ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
Gökçeada Belediyesi'ne yolsuzluk ve rüşvet operasyonu!
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Karamollaoğlu-Babacan-Davutoğlu istenmiyor!
Gençler bu habere dikkat! Türkiye sizin
Gençler bu habere dikkat! Türkiye sizin
Daha Fazla Video Göster