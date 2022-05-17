17 Mayıs 2022, Salı
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DEAŞ mensubu yabancı uyruklu 3 kişi Bursa’da yakalandı
İçişleri Bakanlığı: Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.