DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir şebekenin Türkiye'deki mal varlığı ABD ile eş zamanlı olarak donduruldu. Dışişleri Bakanlığı, terör finansmanına yönelik etkin adımların süreceğini açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN