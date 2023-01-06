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DEAŞ bağlantılı kişilerin mal varlığı donduruldu

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Giriş: 06.01.2023 11:22
Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir şebekenin Türkiye'deki mal varlığı ABD ile eş zamanlı olarak donduruldu. Dışişleri Bakanlığı, terör finansmanına yönelik etkin adımların süreceğini açıkladı.
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