24 Haziran 2022, Cuma
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DEAŞ ailelerine yardım edenlere baskın! Çok sayıda gözaltı var
DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, maddi yardım gönderdikleri tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporlarında şüphelilerin ailelere ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım’ gibi açıklamalarla para gönderdiği tespit edildi.