05 Ağustos 2022, Cuma
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DDK'nın ÖSYM denetiminde üçüncü gün! müfettişler yüzbinlerce sorunun olduğu test havuzunu inceliyor
Devlet denetleme kurulu müfettişlerinin KPSS ile ilgili ÖSYM'de başlattıkları denetim üçüncü gününde devam ediyor. Müfettişleri yüzbinlerce sorunun yer aldığı test merkezi havuzunu inceliyor. Son durum A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.