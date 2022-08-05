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DDK'nın ÖSYM denetiminde üçüncü gün! müfettişler yüzbinlerce sorunun olduğu test havuzunu inceliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2022 15:51
Devlet denetleme kurulu müfettişlerinin KPSS ile ilgili ÖSYM'de başlattıkları denetim üçüncü gününde devam ediyor. Müfettişleri yüzbinlerce sorunun yer aldığı test merkezi havuzunu inceliyor. Son durum A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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