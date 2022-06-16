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DBP'li vekilin polisi yumruklaması | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Fezleke haftaya TBMM'ye getirilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2022 14:28
DBP'li vekilin polisi yumruklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Muhtemelen önümüzdeki hafta fezleke TBMM'ye getirilir." ifadelerini kullandı.
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