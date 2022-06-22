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DBP’li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Fezleke yarın görüşülecek

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 11:48
Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık fezlekesinde süreç işliyor. Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Aydeniz hakkındaki fezlekeyi görüşmek için yarın toplanacak. Ankara'dan ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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