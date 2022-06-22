22 Haziran 2022, Çarşamba
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DBP’li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? Fezleke yarın görüşülecek
Polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık fezlekesinde süreç işliyor. Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Aydeniz hakkındaki fezlekeyi görüşmek için yarın toplanacak. Ankara'dan ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.