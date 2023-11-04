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'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı! Görüntüleri MSB paylaştı

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Giriş: 04.11.2023 14:37
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyetin 100’ncü yılı kutlamaları çerçevesinde, 2 bin 405 askerin katılımıyla Isparta’da ‘Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı’nın gerçekleştirildiğini duyurdu.
’Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı!
'Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı!
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