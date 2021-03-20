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David Rockefeller 4. yıl önce bugün öldü! Rockefeller ailesinin bilinmeyenleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2021 13:23
Güncelleme:20.03.2021 13:24
Dünyayı sömüren adamdı o… Dünyayı sömüren ve kötülüklerin babası olan bir adam. David Rockefeller'ın ölümünün üzerinden 4 yıl geçti. Bildiğimiz tüm kötülüklerin kaynağı bir aile! Öyle ki savaşların - çatışmaların - katliamların, kan donduran ne kadar senaryo varsa hepsinde onlar var. Ölenler genelde Müslümanlar. Büyük finans devinin en tepesindeki dev David Rockefeller'ın 101 yaşında öldü. Söz edilecek, açılacak daha çok dosya var onunla ilgili. İslam coğrafyasının bugünkü durumu yaşadığı sıkıntılar da onunla ilgili dünyanın geri kalanının derdi tasası da. Peki Rockefeller kimdir, kurduğu o şeytani planların ardında ne vardı? Tüm bu soruların yanıtı A Haber'in hazırladığı analiz haberimizde...

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