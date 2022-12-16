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Dava savcısı Ekrem İmamoğlu kararını istinafa taşıyacak

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 09:17
Son dakika haberleri… İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası aldığı davada savcı Furkan Okudan, Ekrem İmamoğlu için verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını istinafa götürecek.
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