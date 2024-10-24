Datça’nın tarihi taş evleri… Marmaris’in tarihi evleri…

Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ile Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerine konuk olduk. İşte A Haber ekibinden Vural Efecik ve Çetin Ulaş'ın izlenimleri...

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