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Datça’nın tarihi taş evleri… Marmaris’in tarihi evleri…

Datça’nın tarihi taş evleri… Marmaris’in tarihi evleri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 08:41
Doğal güzellikleri, tarihi mekanları ile Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerine konuk olduk. İşte A Haber ekibinden Vural Efecik ve Çetin Ulaş'ın izlenimleri...
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