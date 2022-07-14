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Datça'daki orman yangınında 2. gün!  Orman Bakanı Kirişci duyurdu: Kontrol altına alındı

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Giriş: 14.07.2022 12:59
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde dün başlayan yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Bakan Kirişçi, "Yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 4 ev ağır hasarlı olmak üzere toplam 10 ev zarar görmüştür. Vatandaşlarımıza ilişkin can kaybı yaşanmadı. Büyükbaş, küçükbaş ve arıcılıkla ilgili kovanlar bulundukları yerden alındı. 22 kişi yangından olumsuz etkilendi, 13 kişi taburcu edildi. Maddi kayıplar telafi edilebilir ama canlarımız koruduğumuzu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. 24 saat önce başladığında rüzgarın aşırı şiddeti çalışmaların biraz zor geçmesini sağladı. Alanın bulunduğu coğrafya zor bir bölge. Bu zorluklara rağmen 24 saat sürmeden yangın kontrol altına alındı." dedi.
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