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DASK’ta neler değişti? Metrekarelerde azalma olacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 18:16
Güncelleme:08.01.2024 18:21
2024 başından itibaren DASK kapsamında zorunlu deprem sigortasında önemli değişikler oldu ve yeni uygulama başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek tosun ve konuğu Sigorta uzmanı Yusuf Emre Öksüz konuyla ilgili detayları aktardı. İşte o haberin detayları…
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DASK’ta neler değişti?
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