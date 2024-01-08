DASK’ta neler değişti? Metrekarelerde azalma olacak mı?

2024 başından itibaren DASK kapsamında zorunlu deprem sigortasında önemli değişikler oldu ve yeni uygulama başladı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek tosun ve konuğu Sigorta uzmanı Yusuf Emre Öksüz konuyla ilgili detayları aktardı. İşte o haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN