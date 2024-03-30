DASK yerini ZAS’a bırakıyor! Tüm afetleri kapsayacak

Doğal Afet Sigortası olan DASK, ZAS yani Zorunlu Afet Sigortası oluyor. 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra zorunlu deprem sigortasına ilave teminatlar gelecek ve böylece zorunlu sigortasının kapsamı depremin yanı sıra diğer afetleri de kapsayacak.

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