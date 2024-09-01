Darbenin gizli talimatı Kapadokya yine gündemde! CIA Kapadokya ile kime ne mesaj verdi?

Türkiye teğmenlerin kılıç çekip topluca slogan atmasını konuşurken, ülkenin bir kısmı da CIA'in Instagram hesabında Kapadokya fotoğrafı paylaşmasının ne anlama geldiğinin yanıtını arıyor. Kapadokya ismi farklı anlamlar çağrıştırıyor. Öyle ki FETÖ terör ve casusluk örgütü elebaşı gülen, 19 Mart 2016'da darbe talimatını "Kapadokya" kelimesiyle vermişti. Akıncı Üssü’nde yakalanan FETÖ mahrem imamı Kemal Batmaz'ın da CIA’deki kod adının "Kapadokya" olduğu ortaya çıkmıştı.

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