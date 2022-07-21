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Darbeci hain FETÖ'cülerin A Haber'i işgal planı dakika dakika nasıl işledi?

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 16:06
A Haber, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi. FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. 15 Temmuz Şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, o gece yaşadıklarını anlattı.
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Darbeci hain FETÖ’cülerin A Haber’i işgal planı dakika dakika nasıl işledi?
Darbeci hain FETÖ'cülerin A Haber'i işgal planı dakika dakika nasıl işledi?
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