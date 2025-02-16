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Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 19:50
Kurulduğu günden bu yana kendi çıkarları uğruna halka ve halkın hükümetlerine hep tepeden bakan bir oluşumu ekranlarınıza getireceğiz bu analizimizde. Aslında ekonomik bir oluşum ama ne hikmetse açıklamalarıyla siyasetçilere ve hükümetlere gözdağı vermeye çalışan bir dernekten söz ediyoruz. İşte TÜSİAD analizi A Haber ekranlarında…
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Darbe ile doğup darbeleri desteklemek! İşte geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği
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