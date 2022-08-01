Dar gelirliye ucuz konut müjdesi! 81 ilde 150 bin konut inşa edilecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi hayata geçiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında açıklayacağı proje ile birlikte 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Ev ve arsalar dar gelirlilere 15 yıla varan vade ile satılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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