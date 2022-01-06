Danıştay'dan MEB'e cevap yazısı: Sözlüde yazılı sınavın 3 puan altı /üstünde puan kararımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danıştay'ın sözlü mülakatlarla ilgili bir kararı olduğunu ileri sürmüştü. Milli Eğitim Bakanlığının bilgi talebine Danıştay yanıt verdi. Danıştay tarafından Bakanlığa gönderilen cevap yazısında, "Kayıtlarımızda yapılan detaylı inceleme ve araştırmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca personel alımına ilişkin yapılan sözlü sınavlarda (mülakatlarda) puanlama yapılırken, yazılı sınav puanının üç puan altında veya üç puan üstünde puan verilebileceğine ilişkin bir Danıştay kararına rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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