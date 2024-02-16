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Danıştay FETÖ'cüleri neden göreve iade etti? İhraç edilenlerin göreve iade edilmesi kararı nasıl verildi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 15:46
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarının göreve iade edilmesi kararına dair A Haber muhabiri Murat Sekban’ın konuğu olan avukat Mustafa Kemal Çiçek önemli değerlendirmelerde bulundu.
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