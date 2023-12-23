Danimarka’ya ABD askeri gidiyor! ABD neden Danimarka'ya askerini konuşlandırıyor?

'İsveç ve Finlandiya'dan sonra ABD askerleri Danimarka'ya da yerleşiyor. ABD ile Danimarka arasında askeri anlaşma imzalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den aktardı.

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