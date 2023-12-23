23 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Danimarka’ya ABD askeri gidiyor! ABD neden Danimarka'ya askerini konuşlandırıyor?

Danimarka’ya ABD askeri gidiyor! ABD neden Danimarka'ya askerini konuşlandırıyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2023 12:15
'İsveç ve Finlandiya'dan sonra ABD askerleri Danimarka'ya da yerleşiyor. ABD ile Danimarka arasında askeri anlaşma imzalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Danimarka’ya ABD askeri gidiyor!
Danimarka’ya ABD askeri gidiyor!
Şehit olacağını hisseden kahraman
Şehit olacağını hisseden kahraman
Siyasilerden 6 şehidimiz için taziye mesajları!
Siyasilerden 6 şehidimiz için taziye mesajları!
Tel Aviv ne dediyse tersi çıktı!
Tel Aviv ne dediyse tersi çıktı!
Türkiye’ye indi, şükür secdesi yaptı!
Türkiye’ye indi, şükür secdesi yaptı!
Çocukluk çağı depresyonu artıyor!
Çocukluk çağı depresyonu artıyor!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
Şehitlerin kanı yerde kalmadı!
İYİ Parti’den MHP’ye geçiş!
İYİ Parti’den MHP’ye geçiş!
AK Parti’de aday belirleme mesaisi!
AK Parti'de aday belirleme mesaisi!
İsveç için kritik gün! Tarih belli oldu
İsveç için kritik gün! Tarih belli oldu
TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat!
TSK’dan Suriye’ye askeri sevkiyat!
İstanbul için fırtına uyarısı!
İstanbul için fırtına uyarısı!
Daha Fazla Video Göster