Danimarka'da çirkin provokasyon! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kur'an ve Türk Bayrağı'na saldırıya tepki gösterdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıya yönelik sert tepki geldi. Bakan Akar, 'Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor; bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz.' dedi.