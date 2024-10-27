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Dahiye'deki yıkım A Haber kamerasında

Dahiye'deki yıkım A Haber kamerasında

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 15:22
Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik İsrail'in saldırıları aralıksız devam ediyor. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ise enkaza dönmüş durumda. A Haber ekibinden Mehmet Karataş ve Özden Kul, Dahiye'deki yıkımı görüntüledi.
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Dahiye’deki yıkım A Haber kamerasında
Dahiye'deki yıkım A Haber kamerasında
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