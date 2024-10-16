Daha büyük depremi tetikler mi? Uzman isimler A Haber'de anlattı: Artçılar olacaktır

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Malatya ve Elazığ'da eğitim öğretime bir gün ara verildiği açıklandı. Deprem uzmanları Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Prof. Dr. Bülent Oruç A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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