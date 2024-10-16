16 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Daha büyük bir depremin işaretçisi mi? Uzman isimler A Haber'de yanıtladı

Daha büyük bir depremin işaretçisi mi? Uzman isimler A Haber'de yanıtladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2024 13:54
5,9’luk Malatya depreminin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. 90 dakikada 35 artçı deprem yaşandı. Bölgede yeni büyük deprem bekleniyor mu? Bölgede artçılar ne kadar sürer? Hangi yapılar daha güvenli? Deprem anı ve sonrasında neler yapılmalı? Deprem uzmanları Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve Zafer Akçığ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Daha büyük bir depremin işaretçisi mi?
Daha büyük bir depremin işaretçisi mi?
İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina!
İşte 4 kişinin kurtarıldığı bina!
Canlı yayında deprem anı!
Canlı yayında deprem anı!
Daha büyük depremi tetikler mi?
Daha büyük depremi tetikler mi?
Panikle pencereden atalayanlar oldu
"Panikle pencereden atalayanlar oldu"
Malatya’da 5,9’luk deprem!
Malatya’da 5,9’luk deprem!
Diyarbakır ve Elazığ’da deprem
Diyarbakır ve Elazığ’da deprem
CHP’li İzmir’de grev rüzgarı!
CHP'li İzmir'de grev rüzgarı!
Beyrut güne bombalarla uyandı!
Beyrut güne bombalarla uyandı!
DEM Parti’den CHP’ye eleştiri!
DEM Parti’den CHP’ye eleştiri!
MİT’ten Suriye üst düzey operasyon!
MİT’ten Suriye üst düzey operasyon!
14 terörist etkisiz hale getirildi
14 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster