16 Ekim 2024, Çarşamba
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Daha büyük bir depremin işaretçisi mi? Uzman isimler A Haber'de yanıtladı
5,9’luk Malatya depreminin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. 90 dakikada 35 artçı deprem yaşandı. Bölgede yeni büyük deprem bekleniyor mu? Bölgede artçılar ne kadar sürer? Hangi yapılar daha güvenli? Deprem anı ve sonrasında neler yapılmalı? Deprem uzmanları Prof. Dr. Haluk Eyidoğan ve Zafer Akçığ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.