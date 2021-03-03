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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Dağlık Karabağ’da son durum ne? Hangi yatırımlar yapılıyor? A Haber görüntüledi Giriş: 03.03.2021 23:20 Güncelleme:03.03.2021 23:28 A Haber, Azerbaycan’ın Ermenistan'a karşı büyük zafer elde ettiği Dağlık Karabağ’ı görüntüledi. Dağlık Karabağ’da şimdi yaralar sarılıyor, mayınlar temizleniyor, yatırımlar yapılıyor. Peki, Dağlık Karabağ’da son durum ne? İşte Memleket Meselesi programında ekranlara gelen dosya haber... DİĞER