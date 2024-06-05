Dağdan dev kaya parçaları yağdı! 3 tonluk kaya evi yıktı geçti

Denizli'de taş ocağında dinamitle kırma işlemi vardı. Dev kayalar kırma işlemi sırasında bir anda dağdan koptu. Üç tonluk kaya bir evin üzerine düştü. Neyse ki o anda evde kimse yoktu.

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