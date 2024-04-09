DAEŞ'ten Şampiyonlar Ligi'nin oynanacağı stadyumlara saldırı tehdidi: Hepsini öldürün!

Terör örgütü DAEŞ, Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ev sahipliği yapacak 4 stadyum için tehdit mesajı yayınladı. DAEŞ'in mesajında Parc des Princes, Santiago Bernabeu, Metropolitan ve Emirates Stadyumları yer aldı. Bu stadyumları tehdit eden ve "Hepsini öldür" yazan bir posterin görseli de paylaşıldı. Dünya panik halinde DEAŞ hangi stadyumlara saldırı planlıyor? Memleket Meselesi programında uzman isimleri konuyu değerlendirdiler.

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