D vitaminin koronavirüs ile ilişkisi ne? Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de anlattı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, D vitamininin koronavirüs ile ilişkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Özlü, D vitamini eksikliği bulunan hastalarda koronavirüs tedavi sürecinin zorlu geçtiğini söylerken, gereksiz D vitamini kullanımının ise faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekti. İşte Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün o çarpıcı açıklamaları...