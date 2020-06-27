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D vitaminin koronavirüs ile ilişkisi ne? Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'de anlattı
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, D vitamininin koronavirüs ile ilişkisini A Haber canlı yayınında anlattı. Özlü, D vitamini eksikliği bulunan hastalarda koronavirüs tedavi sürecinin zorlu geçtiğini söylerken, gereksiz D vitamini kullanımının ise faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekti. İşte Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün o çarpıcı açıklamaları...