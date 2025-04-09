Cuntacıların arka bahçesi CHP! Özgür Özel’in mandacılık çıkmazı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti "cunta" olarak nitelendirmesi sert tepki ile karşılandı. Ve CHP yönetimine Türkiye siyasi tarihinde on yıllar boyunca cunta yönetimlerine verdikleri destek hatırlatıldı. İşte bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…

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