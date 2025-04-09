09 Nisan 2025, Çarşamba
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Cuntacıların arka bahçesi CHP! Özgür Özel’in mandacılık çıkmazı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti "cunta" olarak nitelendirmesi sert tepki ile karşılandı. Ve CHP yönetimine Türkiye siyasi tarihinde on yıllar boyunca cunta yönetimlerine verdikleri destek hatırlatıldı. İşte bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…