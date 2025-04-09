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Cuntacıların arka bahçesi CHP! Özgür Özel’in mandacılık çıkmazı

Cuntacıların arka bahçesi CHP! Özgür Özel’in mandacılık çıkmazı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 16:43
Güncelleme:09.04.2025 16:50
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti "cunta" olarak nitelendirmesi sert tepki ile karşılandı. Ve CHP yönetimine Türkiye siyasi tarihinde on yıllar boyunca cunta yönetimlerine verdikleri destek hatırlatıldı. İşte bu konuyu mercek altına aldığımız Analiz haberimiz…
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