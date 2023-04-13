13 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2023 09:41
Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi.
Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi
Cunda Adası kesin korunacak alan ilan edildi
Siber dolandırıcılık operasyonu!
Siber dolandırıcılık operasyonu!
TBMM’de maaş skandalı
TBMM’de maaş skandalı
VAV TV 2 yaşında!
VAV TV 2 yaşında!
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
İstanbul trafiğinde yoğunluk var mı?
Diyarbakır’da 621 konteyner yerleştirildi!
Diyarbakır'da 621 konteyner yerleştirildi!
Kumpasçı Ekrem bu evde saklanıyor!
Kumpasçı Ekrem bu evde saklanıyor!
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Başkan Erdoğan’ın programında ne var?
Gaziantep’te kökünü kurtarma operasyonu
Gaziantep'te kökünü kurtarma operasyonu
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
TCG Anadolu üzerinden algı operasyonu çöktü
Daha Fazla Video Göster