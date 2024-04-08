Cumhur’un yarıştığı iller incelenecek! AK Parti ve MHP 4 ili mercek altına aldı

AK Parti Cumhur İttifakı’nın ayrı adaylarla girdiği illeri mercek altına aldı. AK Parti ve MHP 22 ilde yarıştı. Özellikle Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat illeri detaylı incelenecek. Vatandaşın bu illerde neden Cumhur’dan yana oyunu kullanmadı sorusuna yanıt aranacak.

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