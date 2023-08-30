Cumhuriyet’in 100. yılına özel marş! Tanıtımı ilk kez yapılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlikler düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı etkinliklerde Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.

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