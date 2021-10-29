29 Ekim 2021, Cuma
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Cumhuriyetimiz 98 yaşında | Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul ediyor. Tebrik töreni TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile başladı. Anıtkabir ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi aracına davet etti ve Külliye'ye birlikte geçtiler.