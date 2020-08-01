Cumhuriyet ve Gazete Duvar’dan skandal haber! Yunan tezlerini Alman Vakıfları mı destekliyor?

Cumhuriyet Gazetesi ve Gazete Duvar adlı haber sitesi dün skandal bir habere imza attı. İki kuruluş, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıdı. Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti’nin çalışmalarından övgüyle söz eden ve bir nevi bu cemiyetin devamı niteliğinde olduğunu açıkça itiraf eden Federasyonun açıklamalarının Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet Gazetesi ve Gazete Duvar’da yayınlanması tepkilere neden oldu. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki farklı dine mensup vatandaşların dini ve kültürel haklarının iyileştirilmesini konu edinen bir video hazırladı.

Cumhuriyet Gazetesi ve Duvar adlı haber sitesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un; "Türkiye Cumhurbaşkanı @RTErdogan başkanlığında, eşitlik ilkesini geliştirmek ve milletimizin kültürel ve dini çeşitliliğini korumak için benzeri görülmemiş adımlar attı. Bu bölüm Rum Ortodoks Topluluğu'na odaklanıyor" notuyla paylaştığı videoya tepki gösteren Yunanistan merkezli bir kuruluşun Yunan tezlerini içeren iddialarını gerçekmiş gibi manşetlerine taşıdı.

İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu adlı kuruluşun adeta Yunan propaganda metni olan açıklamasını manşetlerine taşıyan bu gazeteler sosyal medyada, "Yunanistan'ın nüfuz ajanlarının sesi mi oldunuz" tepkileriyle karşılaştı. Söz konusu kuruluşun açıklamasında övgüyle bahsettiği, Dersaadet Rum Cemiyeti'nin bizzat Atatürk tarafından kapatıldığı ise yine sosyal medyada birçok araştırmacı yazar tarafından dile getirildi.

ATATÜRK'ÜN KAPATTIĞI CEMİYETİN DEVAMI…

Agos Gazetesi'nin haberine göre, Atatürk tarafından kapatılan Dersaadet Rum Cemiyeti'nin çalışmalarından övgüyle söz eden ve bir nevi bu cemiyetin devamı niteliğinde olduğunu açıkça itiraf eden Federasyonun açıklamalarının Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet Gazetesi'nde ve Gazete Duvar'da yayınlanması tepkilere neden oldu.

ERSOY DEDE'DEN TEPKİ

Gazeteci Yazar Ersoy Dede, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Yunan tezleriyle haber yapmanız için Alman vakıfları ne ödüyor? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt Biraz bu topraklara ait olun. Bir parça (zor ya) milli olmayı deneyin.." diyerek söz konusu medyanın Alman Vakıfları ile olan ilişkisine dikkat çekti.

Cumhuriyet Gazetesi ile Gazete Duvar'dan konuyla ilgili herhangi bir cevap gelmezken Alman Vakıfları tarafından desteklenen medya kuruluşları sosyal medyanın da gündemine taşındı. Uluslararası Hukuk uzmanı Doç. Dr. Selman Öğüt de "Besleme medyanın Yunan tezlerini dile getirmek için Alman vakıflarından para aldıkları doğru mu? @gazeteduvar @cumhuriyetgzt" sorusuyla tartışmalara katıldı.

Bedros Şirinoğlu açıklamasında şunları kaydetmişti:



"Türkiye'de Ermeni toplumu, son yıllarda yürürlüğe giren özellikle vakıf mallarının iadesi ile ilgili kanun sayesinde önemli kazanımlar elde etmiş, geçmiş dönemlerde hiç görülmediği kadar büyük bir teveccühe mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra kutsal mekanlarımızın restore edilmesi ve bu alanda uluslararası kültürel ve sanatsal sergiler icra edilmesi bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Son dönemde bazı siyasi parti liderlerinin Ermeni toplumu üzerinden siyaset yapma çabasını üzülerek görmekteyim. Toplumumuzu tanımadan sosyal medya üzerinden verilen ve Ermeni toplumu gerçekleriyle örtüşmeyen açıklamalar bizi yaralamaktadır."



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BUGÜNE KADAR TÜM SIKINTILARIMIZA ÇÖZÜM BULDU, BİZE SAHİP ÇIKMA İRADESİ GÖSTERDİ"

Şirinoğlu, Kuzguncukta bulunan Ermeni kilisesine kendini bilmez bir saldırgan tarafından yapılan saldırı üzerine bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İletişim Başkanlığının hassasiyetleri ve İçişleri Bakanlığının titiz çalışmaları neticesinde saldırganın tutuklanmasının Ermeni toplumunun yüreğine su serptiğini belirtmişti.



Şirinoğlu, "AK Parti iktidarının ilk yıllarında Saygıdeğer Beyefendi'nin yayınlamış olduğu genelgelerde Türkiye'de yaşayan farklı inanç mensubu vatandaşlara devlet daireleri başta olmak üzere hiçbir kurumda ayrımcılık yapılmaması hususunda yürüttüğü özene bugün bir kez daha şahit olmamız bizleri her geçen gün daha da mutlu kılmaktadır. Bugüne kadar tüm sıkıntılarımıza çözüm bulan ve bizlere sahip çıkma iradesi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

"YUNANİSTAN'DAKİ" RUMLARIN İTHAMLARINA "TÜRKİYE'DEKİ" RUM VATANDAŞLAR GERÇEKLERLE CEVAP VERDİ

İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye'deki Musevi, Rum, Ermeni ve Süryani cemaatine mensup vatandaşların Müslüman vatandaşlarla bir arada yaşama kültürünü anlattıkları video serisinin Rumlarla ilgili bölümü, merkezi Yunanistan'da bulunan "İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonunu" rahatsız etti. "Yurtdışında yaşayan Rumların" kurduğu federasyonun yaptığı açıklamaya karşı, "Türkiye'de yaşayan Rumlar", videoda Türkiye'de dini özgürlükler ve azınlık topluluklarının sorunlarının çözümüne yönelik atılan adımları ve gerçekleri anlatıyor.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH