22 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde! Hizmet parasını kadrolaşmaya harcadı

Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde! Hizmet parasını kadrolaşmaya harcadı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2023 12:30
29 bin 500 personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni devralan Mansur Yavaş,17 bin 500 kişiyi daha işe alarak cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasına imza attı. Yavaş'ın işe aldığı personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye ulaştı. Personelin maaşını ödeyebilmek için yılda ortalama 25 milyar lira harcayan Yavaş, vatandaşa hizmet etme noktasında ise sınıfta kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
İYİ Partili Erel: Davete icabet farzdır
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Bakan Koca: Asla müsaade etmeyiz
Gelecek Partisi’nden CHP’ye bir rest daha
Gelecek Partisi'nden CHP'ye bir rest daha
BMGK’ya Pile yolu tepkisi
BMGK'ya Pile yolu tepkisi
Başkan Erdoğan Ankara’da! İşte programı
Başkan Erdoğan Ankara'da! İşte programı
Başkan Erdoğan’ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs sözleri dünyada manşet oldu
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İlçe kongreleri değişimcileri üzdü!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İstanbullunun bitmeyen çilesi İmamoğlu!
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
İYİ Parti’den CHP’ye ‘yerel seçim’ resti
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Kabine sonrası kritik açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster