Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde! Hizmet parasını kadrolaşmaya harcadı

29 bin 500 personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni devralan Mansur Yavaş,17 bin 500 kişiyi daha işe alarak cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasına imza attı. Yavaş'ın işe aldığı personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye ulaştı. Personelin maaşını ödeyebilmek için yılda ortalama 25 milyar lira harcayan Yavaş, vatandaşa hizmet etme noktasında ise sınıfta kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN