22 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cumhuriyet tarihinin rekor kadrolaşması Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde! Hizmet parasını kadrolaşmaya harcadı
29 bin 500 personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni devralan Mansur Yavaş,17 bin 500 kişiyi daha işe alarak cumhuriyet tarihinin en büyük kadrolaşmasına imza attı. Yavaş'ın işe aldığı personel ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplam çalışan sayısı 42 bin kişiye ulaştı. Personelin maaşını ödeyebilmek için yılda ortalama 25 milyar lira harcayan Yavaş, vatandaşa hizmet etme noktasında ise sınıfta kaldı.