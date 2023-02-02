02 Şubat 2023, Perşembe
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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanlığı Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tatbikat sonrası açıklamalarda bulundu.