Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil adımı! Türkiye Millet Bahçeleri ile nefes alıyor

Son 21 yılda birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşandı. Elbette tüm projeler önemliydi ama biri var ki Türkiye’ye adeta nefes aldırdı. İşte o projenin adı Millet Bahçeleri’ydi. Millet Bahçeleri ile Türkiye yeşil ağlarla örüldü. İşte tüm detaylar…

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