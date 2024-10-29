Cumhuriyet 101 yaşında

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN