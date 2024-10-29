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Cumhuriyet 101 yaşında

Cumhuriyet 101 yaşında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 08:42
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku ile kutlanacak. Başkan Erdoğan'ın programında neler var? A Haber ekibinden Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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