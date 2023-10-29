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Cumhuriyet 100 yaşında! Başkent'teki ilk tören Anıtkabir'de düzenlenecek

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 08:41
Son dakika haberleri... Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti 100'üncü yaşını kutluyor. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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