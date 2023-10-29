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Cumhuriyet 1. Meclis'te ilan edildi! Cumhuriyet'in ilanına giden süreçte neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 29.10.2023 12:44
Türkiye Cumhuriyeti yüzyıl önce bugün 1. Meclis binasında ilan edildi. Bugün orada da kutlama programı var.  Detayları A haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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