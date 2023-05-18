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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Zuhal Demir'e tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2023 15:27
Güncelleme:18.05.2023 15:27
Belçikalı Bakan Zuhal Demir'in Avrupa'da Türk vatandaşlarına çifte vatandaşlığın kaldırılmasına yönelik açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın, "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır" dedi.
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