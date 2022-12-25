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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı

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Giriş: 25.12.2022 14:14
Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir yaplaşım yaptı.
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