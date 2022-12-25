Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan Fransa mesajı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan silahlı saldırının ardından PKK yandaşları sokakları savaş alanına çevirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından konu ile ilgili bir yaplaşım yaptı.

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