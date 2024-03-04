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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte gündemdeki konular…

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 16:22
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı saat 15.10'da başladı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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