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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı deprem üzerinden karalama çabalarını tek tek çürüttü

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Giriş: 21.02.2023 20:16
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 11 ili sarsan depremlerin ardından dezenformasyon gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgi kirliliğine neden olan iddialara tek tek yanıt verdi.
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