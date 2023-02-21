21 Şubat 2023, Salı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı deprem üzerinden karalama çabalarını tek tek çürüttü
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 11 ili sarsan depremlerin ardından dezenformasyon gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bilgi kirliliğine neden olan iddialara tek tek yanıt verdi.