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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4. yılı! Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye! Dev projeler tek tek hayata geçirildi

A Haber
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Giriş: 24.06.2022 12:08
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde dördüncü yıl geride kaldı. Hükümet sistemi sayesinde alınan hızlı kararlarla en kritik virajlar hasarsız dönüldü, devletin gölgesi hiç eksilmedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Daha hızlı daha kararlı bir Türkiye DAHA HIZLI DAHA KARARLI BİR TÜRKİYE

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